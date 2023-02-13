Сбитый у границы с Канадой объект оказался нестандартной формы

Fox News: сбитый американским F-16 над озером Гурон объект был восьмиугольной формы

Объект, сбитый американским истребителем у границы с Канадой, оказался нестандартной формы. Такие подробности сообщил корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон (Lucas Tomlinson) со ссылкой на конгрессмена Джека Бергмана.

Как рассказал законодатель, истребитель F-16 ВВС США сбил загадочный «восьмиугольный» объект над озером Гурон ракетой «Сайдвиндер».

Это уже четвертый воздушный объект, сбитый американскими военными с 4 февраля, когда США уничтожили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в воздушном пространстве Канады.