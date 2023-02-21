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08:57, 21 февраля 2023Мир

На берегу Японии нашли таинственный шар

Daiichi TV: на берегу пляжа Энсюхама в Японии нашли шар диаметром 1,5 метра

Фото: MC3 Taylor Crenshaw / Globallookpress.com

Японская полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу (префектура Сидзуока в Японии) после того, как там нашли таинственный шар диаметром 1,5 метра, предположительно сделанный из железа. Об этом сообщает телеканал Daiichi TV.

Шар обнаружила местная жительница, она и позвонила в полицию около 08.45 по местному времени (02.45 мск). Доступ на пляж закрыт, а движение в местном районе строго регулируется. Полиция проверила территорию пляжа, о других подозрительных предметах пока не сообщается.

Сейчас объект изучают специалисты, прибывшие на место, а также эксперты в силах самообороны Японии и береговой охраны.

С начала февраля власти США заявили о нескольких сбитых воздушных объектах, которые считают китайскими аэростатами. Таким образом, уже 12 февраля американские военные сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней. О подозрительных летательных объектах сообщали и в других странах.

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Виктория Кондратьева
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