На берегу Японии нашли таинственный шар

Daiichi TV: на берегу пляжа Энсюхама в Японии нашли шар диаметром 1,5 метра

Японская полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу (префектура Сидзуока в Японии) после того, как там нашли таинственный шар диаметром 1,5 метра, предположительно сделанный из железа. Об этом сообщает телеканал Daiichi TV.

Шар обнаружила местная жительница, она и позвонила в полицию около 08.45 по местному времени (02.45 мск). Доступ на пляж закрыт, а движение в местном районе строго регулируется. Полиция проверила территорию пляжа, о других подозрительных предметах пока не сообщается.

Сейчас объект изучают специалисты, прибывшие на место, а также эксперты в силах самообороны Японии и береговой охраны.

С начала февраля власти США заявили о нескольких сбитых воздушных объектах, которые считают китайскими аэростатами. Таким образом, уже 12 февраля американские военные сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней. О подозрительных летательных объектах сообщали и в других странах.