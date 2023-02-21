Минобороны оценило потери ВСУ в ДНР

Минобороны России сообщило о поражении склада боеприпасов ВСУ в районе Угледара

Российские военные поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки также уничтожено до 70 украинских военных, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20.

Кроме того, группировка «Восток» нанесла комплексное огневое поражение артиллерией и тяжелыми огнеметными системами подразделениям ВСУ в районе Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР.

Ранее Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном. Также на данном направлении ВС РФ уничтожили одну гаубицу «Акация» и две гаубицы «Гвоздика». В районе Томиной Балки в Херсонской области была поражена американская радиолокационная станция AN/TPQ-37.

Также в Минобороны отчитались об уничтожении двух пусковых установок реактивной системы залпового огня (HIMARS) в районе Краматорска.

