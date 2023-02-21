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08:49, 21 февраля 2023Силовые структуры

Ссора у ночного клуба из-за сигареты закончилась убийством

В Тайшете 21-летний россиянин зарезал мужчину и получил 12 лет строгого режима

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Иркутской области за убийство из хулиганских побуждений к 12 годам колонии строгого режима приговорен 21-летний россиянин. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 19 февраля 2022 года у осужденного и его жертвы произошла ссора возле ночного клуба в городе Тайшет. Злоумышленник попросил у 31-летнего мужчины сигарету, а когда тот отказал, схватился за нож и принялся наносить потерпевшему множественные колющие удары. В результате жертва расправы скончалась на месте преступления. Полицейским удалось задержать злоумышленника по горячим следам.

16 февраля сообщалось, что в Сахалинской области 50-летний местный житель зарезал старшего брата и попал под следствие.

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Владимир Седов
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