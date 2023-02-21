Описаны последствия приостановки участия России в ДСНВ

Ученый Соков оценил применение ядерного оружия Россией в СВО после приостановки ДСНВ

Не исключено, что Россия может применить ядерное оружие в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине после приостановки участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III). Ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков оценил возможные последствия такого шага в разговоре с «Лентой.ру».

«Логически, следующим шагом должна быть заморозка Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и подземное испытание. Это также крупный шаг в эскалации конфликта с Западом — материальное напоминание, что ядерное оружие — часть "игры"», — сказал он.

Ученый также описал пути, которыми можно обойти эскалацию ситуации. По его мнению, преодолеть такое положение можно только за счет новых переговоров, однако их не предвидится в обозримом будущем. Новые переговоры были бы проблемой, даже если бы ДСНВ продолжал в полной мере действовать, а после заморозки все стало еще тяжелее.

Кроме того, по его словам, приостановка ДСНВ особо не повлияет на ход украинского конфликта, но в случае ядерного испытания это станет крупным шагом по пути эскалации. Исследователь отметил, что Россия напоминает о способности применить ядерное оружие, при этом конкретные сценарии остаются неясными.

«Стабильность стратегического баланса — в интересах и России, и США, и всего мира», — подытожил он.

Ранее Министерству обороны России поручили быть готовым к новым испытаниям ядерного оружия. Президент страны Владимир Путин выступил с соответствующим заявлением и подчеркнул, что Москва не будет первой испытывать ядерное оружие, но сделает это лишь после того, как такие испытания проведут США.