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15:25, 21 февраля 2023Россия

Всех членов экипажа потерпевшего бедствие сухогруза на Кубани спасли

Всех 11 членов экипажа с потерпевшего крушение сухогруза около Новороссийска спасли

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Всех членов экипажа с российского сухогруза, который потерпел крушение в Черном море около Новороссийска, спасли. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«В настоящее время все 11 членов экипажа подняты на спасательные суда. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — цитирует агентство пресс-службу ведомства.

Росморречфлот ранее сообщил о том, что около Новороссийска сухогруз терпит бедствие из-за начавшегося шторма. На тот момент судьба членов экипажа оставалась неизвестной.

Ранее частный вертолет Robinson 66 потерпел крушение у поселка Вязовец Кесовогорского района. На борту находились два человека — оба погибли. Возможной причиной крушения назвали техническую неисправность и ошибку пилотирования. Позже появилась версия, что в процессе взлета борт задел деревья.

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Никита Абрамов
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