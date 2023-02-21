Путин предложил ввести страховую гарантию пенсионных накоплений

Путин предложил ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений на ₽2,8 млн

В России следует ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере 2,8 миллиона рублей. Такое предложение сделал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

«Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать внутри страны. Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов», — заявил президент.

Он напомнил, что вклады граждан в банках до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством, их возврат гарантирован. Таким образом, для пенсионных накоплений Путин предложил установить вдвое большую сумму.

При этом федеральный бюджет в 2022 году, как сообщил министр финансов России Антон Силуанов, был исполнен с дефицитом 3,3 триллиона рублей. По итогам первых полутора месяцев 2023 года дефицит подошел к 4 триллионам рублей за счет возрастающих расходов. По оценке Силуанова, динамика связана с авансовыми платежами, эксперты не исключают, что свое влияние оказывает падение нефтегазовых доходов.