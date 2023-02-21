Фитнес-эксперт дала совет по избавлению от жира на бедрах

Эксперт Кускова посоветовала делать силовые тренировки для избавления от жира на бедрах

Фитнес-эксперт Инна Кускова дала совет по избавлению от жира на бедрах. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Кускова заявила, что для достижения результата необходимо выполнять силовые тренировки. Она рекомендовала делать выпады с боковыми скручиваниями и взрывные прыжки из глубокого седа. Помимо этого, эксперт отметила пользу плавания, катания на велосипеде и танцев.

Кроме того, для избавления от жира на бедрах важно придерживаться дефицита калорий. «Cтарайтесь еженедельно сокращать свой рацион на 50-100 калорий, параллельно занимаясь активно спортом около двух-трех раз в неделю», — добавила она.

Ранее физиотерапевт Лидия Риз назвала способы избавиться от жира на животе с помощью подручных средств дома. Она предложила выполнять по 20 скручиваний с кухонным полотенцем на каждую сторону. Также специалист посоветовала использовать книгу как утяжелитель: нужно лечь на пол, оторвать спину и ноги от пола, положить книгу на голени и далее поднимать и опускать ноги по 20 раз.