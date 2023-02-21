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19:21, 21 февраля 2023Силовые структуры

После крушения сухогруза под Новороссийском возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после крушения сухогруза Seamark под Новороссийском

Кадр: Telegram-канал «Любимый Сочи»

В Краснодарском крае Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после крушения сухогруза Seamark под Новороссийском. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении СКР.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. В ведомстве отметили, что в рамках расследования проведут судебные экспертизы, а также допросят членов экипажа после оказания им необходимой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что сухогруз Seamark, стоявший на якоре у берегов Кубани, потерпел крушение — судно, на борту которого находилось 11 человек, переломило пополам. Один из членов экипажа скончался на борту спасательного судна, еще один человек сейчас находится в тяжелом состоянии. Сухогруз перевозил три тысячи тонн мраморной крошки. На данный момент шторм мешает оценить ущерб экологии от крушения.

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Илона Палей
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