Курс доллара вернулся к 75 рублям, евро поднялся выше 80 рублей

К завершению основной торговой сессии на Мосбирже во вторник, 21 февраля, курс доллара вернулся на уровень 75 рублей, а евро поднялся выше 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Доллар остановился на уровне 75,05 рубля, евро — на уровне 80,1 рубля. Индекс Мосбиржи поднялся до 2211 пункта, а индекс РТС — до 928 пунктов.

В начале дня рубль слабел на фоне опасений участников торгов по поводу послания Федеральному собранию президента страны Владимира Путина. В процессе российская валюта, напротив, окрепла на фоне относительно мягкой риторики. Тем не менее к концу дня рост сошел на нет.

Курс российской валюты снижается с декабря прошлого года на фоне санкций против российской нефти со стороны западных стран, что снижает приток долларов и евро на биржу. Для компенсации выпадающих доходов Минфин поручил Центробанку вернуться к продажам резервов. Также правительство намерено собрать с бизнеса разовый платеж, в настоящее время речь идет о 300 миллиардах рублей.

Уже после выступления Путина министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что в настоящее время речи о повышении налогов не идет.