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14:40, 21 февраля 2023Экономика

Российский рынок подрос после послания Путина

Курс рубля и индекс Мосбиржи выросли во время послания Путина Федеральному собранию

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В процессе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию курс рубля, а также индекс Мосбиржи выросли, свидетельствуют данные площадки.

В начале дня российская валюта слабела по отношению к доллару и евро, однако когда глава государства в своей речи перешел к экономическим вопросам, начала укрепляться. По состоянию на 14:30 доллар торгуется на уровне 74,67 рубля, а евро — 79,3 рубля. На максимуме они доходили до 75,13 и 80,13 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС с начала дня прибавили 1,3 процента, дойдя до уровня 2211 пункта и 933 пункта соответственно.

Положительная реакция рынка связана с отсутствием в послании чувствительных экономических моментов, в том числе в вопросе изменения налоговой системы или повышенных обязательств бизнеса.

Вместе с тем глава государства призвал принять дополнительные меры для деофшоризации экономики, чтобы бизнес в ключевых отраслях действовал в российской юрисдикции.

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Платон Щукин
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