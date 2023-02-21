Российский рынок подрос после послания Путина

Курс рубля и индекс Мосбиржи выросли во время послания Путина Федеральному собранию

В процессе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию курс рубля, а также индекс Мосбиржи выросли, свидетельствуют данные площадки.

В начале дня российская валюта слабела по отношению к доллару и евро, однако когда глава государства в своей речи перешел к экономическим вопросам, начала укрепляться. По состоянию на 14:30 доллар торгуется на уровне 74,67 рубля, а евро — 79,3 рубля. На максимуме они доходили до 75,13 и 80,13 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС с начала дня прибавили 1,3 процента, дойдя до уровня 2211 пункта и 933 пункта соответственно.

Положительная реакция рынка связана с отсутствием в послании чувствительных экономических моментов, в том числе в вопросе изменения налоговой системы или повышенных обязательств бизнеса.

Вместе с тем глава государства призвал принять дополнительные меры для деофшоризации экономики, чтобы бизнес в ключевых отраслях действовал в российской юрисдикции.