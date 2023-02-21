Путин высказался о выборах президента России в 2024 году

Путин заявил, что выборы президента России в 2024 году пройдут в соответствии с законом

Выборы президента России в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур», — сказал глава государства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин еще не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на президентский пост в 2024 году. Путин, в свою очередь, заявлял, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России. Однако он добавил, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборах.

Следующие выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.