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20:15, 21 февраля 2023Россия

Опубликовано видео экстремально низкого полета рухнувшего в Кузбассе вертолета

Появилось видео экстремально низкого полета рухнувшего в Кузбассе вертолета AS-350

В сети появилось видео экстремально низкого полета экипажа вертолета AS-350, который рухнул 20 февраля в Кемеровской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Как отмечается, данный полет прошел еще в 2020 году на Сахалине. На кадрах, снятых из кабины пилота, видно, что воздушное судно летит над лесом очень близко к верхушкам деревьев, что запрещают правила. В тот момент ЧП не произошло, однако на действия экипажа обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

О крушении вертолета AS-350 около горы Топхан в Междуреченском районе Кемеровской области стало известно 29 февраля. Очевидцу удалось снять момент крушения. На кадрах видно, что воздушное судно заходило на посадку в условиях снежного вихря.

На борту вертолета находились шесть человек: пилот и пять сноубордистов — один из них, второй гид туристов, погиб. В результате неуспешной попытки посадки командир воздушного судна получил тяжелые травмы.

Никита Абрамов
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