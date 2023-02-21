Московского вора в законе Гянджинского приговорили к 21 году колонии за убийства

Мосгорсуд приговорил вора в законе Гянджинского к 21 году колонии за убийства

Мосгорсуд приговорил 44-летнего вора в законе Рашада Исмаилова, известного в криминальном мире как вор в законе Рашад Гянджинский, к 21 году колонии строгого режима по делу об убийстве в столице двоих человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Исмаилова признали виновным по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), пунктам «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом»), а также статье 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Следствие и суд установили, что 13 мая 2009 года он вместе с сообщником расстрелял возле кафе на Измайловском шоссе припаркованный автомобиль, в котором находились два криминальных авторитета из группировки влиятельного азербайджанского вора в законе Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский). В потерпевших было произведено не менее 20 выстрелов из автомата «Калашникова» и не менее семи выстрелов из пистолета Токарева «ТТ». От полученных ранений мужчины скончались на месте.

После расправы над людьми Ленкоранского в феврале 2013 года Исмаилов получил титул вора в законе на воровской сходке (собрание авторитетных представителей криминального мира — прим. «Ленты.ру»), стал контролировать так называемый общак (неформальная воровская казна — прим. «Ленты.ру») и получил право руководить криминальными авторитетами более низкого ранга.

В 2018-м Исмаилов был задержан белорусскими правоохранительными органами в одном из коттеджей Минска и осужден за хранение наркотиков, оружия и поддельный паспорт. Вору дали десять лет, но освободили досрочно и передали России для расследования его преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для Исмаилова 23 года колонии.