Для обвиненного в убийстве вора в законе Гянджинского запросили 23 года колонии

Прокурор запросил 23 года колонии для вора в законе Гянджинского, обвиненного в убийстве

В Московском городском суде прокурор запросил для 43-летнего вора в законе Рашада Исмаилова, известного в криминальном мире как Рашад Гянджинский, 23 года колонии. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину обвиняют по части 1 статьи 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), пунктам «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 («Групповом убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом») и части 2 статьи 222 («Незаконном обороте оружия») УК РФ.

По версии следствия, фигурант участвовал в борьбе за контроль над одним из овощных рынков Москвы. 13 мая 2009 года он вместе с сообщником расстрелял из пистолета ТТ и автомата Калашникова двух криминальных авторитетов Маммадали Гусейнова и Гашама Вердиева, входящих в группировку азербайджанского вора в законе Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский).

Расправа над конкурентами помогла Гянджинскому продвинуться вверх в криминальной иерархии. В 2013 году, по данным ГСУ СКР, обвиняемому был присвоен статус вора в законе, что дало ему право контролировать так называемый общак (неформальная воровская казна) и руководить криминальными авторитетами более низкого ранга.

Гянджинский вину не признает. Ранее сообщалось, что он отказался от суда присяжных.

В 2018 году Гянджинский был осужден в Минске за хранение наркотиков и оружия. Вору дали десять лет, но освободили досрочно и передали России для расследования его преступной деятельности.