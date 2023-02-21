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11:31, 21 февраля 2023Мир

В «Росатоме» поделились планами по встрече с главой МАГАТЭ

Глава «Росатома» Лихачев заявил о планах встретиться с главой МАГАТЭ без конкретных дат

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Российская сторона планирует встретиться с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. О возможной встрече заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Мы регулярно поддерживаем контакты с МАГАТЭ и в целом системно взаимодействуем, проводим очные и телефонные переговоры с генеральным директором. Встречи с Гросси в планах всегда, но конкретные даты очной встречи — они рождаются после завершения определенных этапов совместной работы», — поделился он.

По его словам, после последней встречи в Москве глава агентства взял некоторое время на обсуждение предложений России с другими сторонами. Лихачев отметил, что Россия за скорейшее объявление зоны безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) со всеми вытекающими последствиями.

Ранее Москва назвала условие для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Для этого требуется четко выраженное согласие Украины, сказал замглавы МИД России Сергей Вершинин. По его словам, агентство разрабатывает примерный план договоренностей по зоне безопасности в районе станции.

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Анастасия Заикина
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