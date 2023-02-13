Россия назвала условие для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Замглавы МИД РФ Вершинин заявил о необходимости согласия Киева на зону безопасности в ЗАЭС

Для создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) требуется четко выраженное согласие Украины. Такое условие в интервью для RTVI назвал замглавы МИД России Сергей Вершинин.

По словам Вершинина, руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) разрабатывает примерный план договоренностей по зоне безопасности в районе ЗАЭС, однако реализовать его пока не получается, так как главе агентства Рафаэлю Гросси «приходится сверяться с украинской стороной». Киев пока что не дает ясного согласия на подобные действия, отметил замглавы российского ведомства.

«Рассчитываем, что в итоге все же удастся договориться по данному вопросу. От этого зависит судьба крупнейшего ядерного объекта в Европе, который оказался в непосредственной близости от зоны ведения боевых действий. Любая авария на станции чревата катастрофическими и непредсказуемыми последствиями не только для региона, но и для соседних европейских стран», — заявил Вершинин.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси понадеялся на успех в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, агентство продолжает вести дипломатическую работу с российской и украинской стороной по этому вопросу.

