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19:56, 10 февраля 2023Мир

Гросси понадеялся на создание зоны безопасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси после встречи в Москве понадеялся на создание защитной зоны на ЗАЭС

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси понадеялся на успех в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова передает «Интерфакс».

«Я все еще верю, что нам удастся установить зону безопасности, хотя по этому вопросу нужно было действовать быстрее», — высказался глава агентства. Он рассказал, что МАГАТЭ продолжает вести дипломатическую работы с российской и украинской стороной по этому вопросу.

«Мои переговоры на этой неделе в Москве были полезны: они позволили детально обсудить план с высокопоставленными российскими официальными лицами», — резюмировал Гросси.

Ранее постпред России при МАГАТЭ, глава российской делегации на переговорах в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Гросси предложил новые идеи по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС. Он предрек, что в Москве на эту тему состоится «профессиональный разговор с участием всех заинтересованных российских ведомств».

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Виктория Кондратьева
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