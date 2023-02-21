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12:25, 21 февраля 2023Бывший СССР

Российские войска уничтожили обстреливающих Новую Каховку бойцов ВСУ

РИА Новости: российские войска уничтожили бойцов ВСУ, которые обстреливали Новую Каховку

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В районе села Николаевка Херсонской области российские военные артиллерийским ударом по позициям 126-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили бойцов, которые обстреливали Новую Каховку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«По позиции одного из подразделений 126-й бригады теробороны ВСУ в районе Николаевки был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 10 погибших военных ВСУ, 12 получили ранения», — сказал собеседник агентства.

Как он утверждает, военные указанной бригады каждый день обстреливают из минометов и ствольной артиллерии жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, находящейся на противоположном берегу Днепра. Кроме того, российские артиллеристы уничтожили самоходную гаубицу ВСУ «Гвоздика» с боекомплектом в Белозерском районе Херсонской области, добавил источник.

Ранее военные России при наступлении в Луганской народной республике (ЛНР) применили крупнокалиберное орудие «Мста-Б» и поразили опорный пункт украинской армии. «Наши десантники сейчас продвигались вперед, они уперлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали», — рассказал командир с позывным Урал.

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Кристина Есикова
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