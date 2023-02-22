Россиянин до смерти избил друга за кражу материнской платы и попал под следствие

На Амуре 41-летний мужчина избил до смерти 54-летнего товарища за кражу материнской платы

В Амурской области 41-летний мужчина обвиняется в убийстве 54-летнего товарища. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 февраля в Белогорске попавший под следствие фигурант выпивал со знакомым в своей квартире. Они поссорились, после чего мужчина выгнал гостя, но утром заметил, что из компьютера пропала материнская плата. Тогда он напился, пришел в дом к другу и до смерти избил его за кражу, нанеся удары по голове и телу. Затем фигурант выкинул тело товарища в реку.

Отмечается, что погибшего обнаружили 17 февраля. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, убившего двух человек.