Россияне резко заинтересовались перелетами в Китай

Aviasales: спрос на авиабилеты из России в Китай за неделю увеличился на 70 процентов

Россияне резко захотели отдохнуть в крупнейшей стране Азии — соотечественники чаще стали интересоваться перелетами в Китай. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Aviasales.

Согласно полученным данным, спрос на авиабилеты из России в Китай за последнюю неделю увеличился на 70 процентов на фоне новостей о возобновлении туристических поездок между странами.

Цены на авиабилеты из Москвы в Шанхай в феврале и марте стартуют от 23 тысяч рублей, в Чэнду — от 24,7 тысячи, в Пекин — от 28,7 тысячи, в Гуанчжоу — от 28,9 тысячи рублей. Стоимость рейсов из Санкт-Петербурга в Чэнду начинается от 27,3 тысячи, из Хабаровска в Харбин — от 16 тысяч рублей.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские авиакомпании, пожаловалась в Минтранс на проблемы с полетами в Китай. Например, перевозчики не могут летать на лайнерах, которые не исключены из бермудского реестра (свыше 480 самолетов) или находятся в санкционном списке Минторга США (более 170 самолетов).