Пользователей Chrome атаковали рекламой браузера Edge

Neowin: Microsoft разместила рекламу Edge на страницах загрузки браузера Chrome

Microsoft уличили в недобросовестной конкуренции с целью продвижения своего браузера. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа обратили внимание, что Microsoft придумала новый способ отрекламировать свой браузер Edge. Так, рекламные блоки с продуктом стали появляться при открытии страницы загрузки браузера Google Chrome — в случае, если пользователь откроет ее через Edge Canary.

По словам авторов, если открыть страницу загрузки Chrome, то в верхней части экрана появится баннер, на котором говорится, что программа от Google базируется на тех же технологиях, что и браузер Edge. Затем, если нажать кнопку «Скачать Chrome», то на странице появится полноэкранная реклама с предложение установить браузер Edge, который имеет «дополнительное доверие от Microsoft». Журналисты отметили, что с помощью размещения подобной рекламы американская компания фактически атакует собственных пользователей.

Авторы заметки отметили, что Google также размещает агрессивную рекламу своего браузера, однако только на своих страницах. «Баннер не возникает на веб-сайте Firefox и не кричит всякий раз, когда вы хотите загрузить другой браузер», — подытожили специалисты.

В конце января пользователи Windows пожаловались, что не смогли удалить встроенный в операционную систему браузер Edge. В Microsoft подтвердили наличие проблемы и заявили, что работают над ее устранением.