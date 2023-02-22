Бывший тренер сборной России по боксу рассказал об отношении к Усику и Ломаченко

Бывший тренер сборной России по боксу Лебзяк заявил, что будет болеть за Усика и Ломаченко

Олимпийский чемпион по боксу и бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк рассказал, как относится к украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко. Об этом сообщает Metaratings.

«Они — наши, что бы ни случилось», — заявил специалист. Он добавил, что будет болеть за Усика и Ломаченко в боях с Тайсоном Фьюри и Девином Хейни соответственно.

По словам Лебзяка, шансы на успех у Ломаченко выше. «Но это не гарантия победы, всегда может проиграть фаворит и проиграть аутсайдер. Конечно, хотелось бы, чтобы они оба выиграли», — заявил тренер.

Встреча Ломаченко с Хейни пройдет 20 мая в Лас-Вегасе. На кону будет титул абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring в легком весе. Усик сойдется с Фьюри 29 апреля в Лондоне. По итогам боя определится абсолютный чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring.