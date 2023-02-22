На Украине испугались слов из исполненной в «Лужниках» песни

Советник главы МВД Украины Геращенко испугался слов из исполненной в «Лужниках» песни

Слова российского военного про флаг над столицей Германии, прозвучавшие на митинге-концерте в Москве, напугали советника главы МВД Украины Антона Геращенко, отрывок выступления он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Германия, внимание! Россияне уже поют о флаге над Берлином», — написал Геращенко.

В ходе митинга-концерта на стадионе «Лужники» в Москве командир первого разведывательного взвода разведывательной роты Николай Романенко исполнил современную версию военной песни «Катюша». В одной из строк поется: «Зардеет ярко-красный флаг над Берлином».

На стадионе «Лужники» в среду, 22 февраля, прошел митинг-концерт, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. На стадионе выступили российские и белорусские артисты. Мероприятие посетил президент России Владимир Путин.