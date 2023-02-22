Иранские компании начали проходить сертификацию для поставок авто в Россию

Минпромторг Ирана: процесс поставок в РФ автомобилей Shahin и Quick на стадии сертификации

Процесс поставок в Россию иранских автомобилей находится на стадии сертификации. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Минпромышленности и торговли Ирана Омид Галибаф.

По его словам, российским рынком заинтересовались компания Saipa и концерн Iran Khodro. При этом собеседник агентства подчеркнул, что ни одна из фирм пока никаких соглашений о поставках с российской стороной не заключала. «Концерн отправил в Россию в качестве образца один из своих автомобилей для прохождения сертификации, после чего уже свяжется с частными компаниями из РФ для заключения договора о поставках», — сообщил Галибаф.

В то же время представитель Минпромторг Ирана уточнил, что Saipa заключила контракт с белорусской фирмой на экспорт 45 тысяч автомобилей Shahin и Quick. По его словам, эти же модели будут поставляться и в Россию.

Ранее сообщалось, что иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей.

В ноябре 2022 года Москва договорилась с Тегераном о поставках машин в рамках меморандума о взаимопонимании на сумму 300 миллионов долларов. Иран уже экспортирует автомобили в Азербайджан и Армению. Кроме того, Иран не исключает создания совместного предприятия с Россией по производству автомобилей.