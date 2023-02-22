Испания передаст Украине танки Leopard

Министр обороны Испании Роблес: Мадрид передаст Киеву шесть танков Leopard 2A4

Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2A4, сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес. Ее слова приводит агентство Europa Press.

Кроме того, при необходимости Мадрид готов передать Киеву еще больше боевой техники. По словам Роблес, страна уже ремонтирует шесть танков, и, если будет нужно, может ввести еще больше единиц в эксплуатацию.

Ранее испанская левая партия Podemos призвала власти страны прекратить следовать интересам США в конфликте на Украине. Министр по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра напомнила, что в начале конфликта европейские правительства обещали не отправлять Киеву наступательные вооружения, но в итоге нарушили свое слово.

14 февраля Роблес заявила, что страна не располагает истребителями, о поставках которых просят власти Украины, поэтому ничем не может помочь.