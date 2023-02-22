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19:22, 22 февраля 2023Россия

Стало известно состояние сбитого с сестрой на переходе в Подмосковье мальчика

Сбитый на пешеходном переходе в Королеве мальчик находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пятилетний мальчик, которого вместе с сестрой сбила машина на пешеходном переходе в Королеве, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Подмосковья.

Как стало известно, после ДТП ребенок был доставлен в подведомственное министерству медучреждение. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Вечером 21 февраля водитель Nisan сбил пятилетнего мальчика и его 12-летнюю сестру, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, после чего машина протаранила остановку общественного транспорта. Девочка погибла на месте. Изначально полиция также сообщала о смерти мальчика по дороге в больницу, но позже выяснилось, что он выжил.

В настоящее время водитель иномарки задержан. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерь ребенка.

Ранее в Кургане водитель Audi сбил двух детей в возрасте семи и девяти лет, переходивших дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшие выжили и были доставлены в больницу.

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Константин Лысяков
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