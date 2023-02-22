Иностранный хоккеист клуба КХЛ объяснил решение остаться в России

Словацкий хоккеист «Северстали» Адам Лишка заявил, что привык к жизни в России

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Адам Лишка объяснил решение остаться в России. Его слова приводят «Известия».

Иностранный хоккеист заявил, что провел в КХЛ три сезона и привык к жизни в стране. «Я играю в хоккей и больше я ничего не умею делать», — подчеркнул он. При этом 23-летний Лишка добавил, что возможность выступлений за сборную Словакии будет зависеть от общественного давления.

Форвард начал играть в КХЛ в 2018 году, выступая за словацкий «Слован». В следующем сезоне он перешел в «Северсталь», в котором он находится в данный момент.

20 февраля анонимный финский хоккеист признался, что решил играть в КХЛ, потому что его интересовали только деньги. Он назвал чушью утверждения спортсменов, что «они приехали в Россию из-за пейзажа или борща».