Отцам позволят направлять материнский капитал на накопительную часть пенсии

«Известия»: отцы наравне с матерями смогут тратить маткапитал на накопительную пенсию

Правительство России поддержало законопроект, дающий право отцам наравне с матерями направлять средства материнского капитала на накопительную часть пенсии. Одним из условий поддержки стала доработка финансово-экономического обоснования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект заключения кабмина.

Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2022 года, но в первом чтении пока не рассматривался. Как сообщили изданию в пресс-службе правительства, «предлагаемые законопроектом изменения приравняют отца ребенка (детей) в праве распоряжения (семейным) капиталом в целях формирования накопительной пенсии».

На данный момент закон позволяет отцам получить маткапитал вместо матери, если она умерла, лишена родительских прав или мужчина в одиночку усыновил ребенка. При этом он имеет право тратить средства на улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячные выплаты, помощь детям с инвалидностью. Однако на накопительную часть пенсии деньги из маткапитала могла направлять только мать.

«Сегодня <…> отцы не могут воспользоваться этим правом. Логично им его вернуть», — сказала одна из разработчиков законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

При этом принятие законопроекта не потребует дополнительных бюджетных средств, поскольку круг потенциальных получателей маткапитала не изменится: раньше заявления на выплаты на пенсию писали только матери, теперь или матери, или отцы, сказал член президиума Союза отцов Павел Склянчук. По его словам, обычно на накопительную часть пенсии средства материнского капитала тратят те семьи, которые в настоящий момент имеют возможность самостоятельно поставить ребенка на ноги.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил позволить россиянам направлять маткапитал на покупку спортивного инвентаря для детей. Он обосновал свою идею положениями Конституции России, где указано, что государство создает условия всестороннему, в том числе физическому, развитию детей.