В России предложили тратить маткапитал на спортивный инвентарь

Депутат Госдумы Власов предложил разрешить тратить маткапитал на детский спортинвентарь

Депутат Государственной Думы Василий Власов предложил разрешить россиянам тратить средства материнского капитала на покупку спортивного инвентаря для детей. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма депутата, направленного главе Минтруда Антону Котякову.

Власов обосновал свою идею положениями Конституции России, где указано, что государство создает условия всестороннему, в том числе физическому развитию детей. Однако у граждан сейчас нет возможности тратить средства маткапитала — основного финансового инструмента поддержки семей с детьми — на приобретение часто дорогостоящего спортивного инвентаря.

«В связи с этим прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширения права использования средств материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря», — говорится в тексте письма.

В России периодически выдвигаются инициативы об изменении условий получения или траты материнского капитала. Так, 10 февраля глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предлагала разрешить использовать маткапитал на покупку отечественного автомобиля.