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06:13, 10 февраля 2023Россия

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины

Депутат Останина внесла законопроект о возможности тратить маткапитал на покупку машины

Фото: Andraz Lazic / Unsplash

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Она внесла в Думу соответствующий законопроект.

Уточняется, что количество пассажирских мест в машине не может превышать восьми. Также, транспортное средство должно быть новым и отечественного производства. Купленный за счет маткапитала автомобиль оформляется в собственность матери ребенка или детей. Помимо этого, согласно законопроекту, машину нельзя будет продать или переоформить на другого человека в течение трех лет с момента регистрации.

Ранее сообщалось об увеличении размера материнского капитала в России с 1 февраля. Его проиндексировали по уровню фактической инфляции по итогам 2022 года, то есть на 11,9 процента.

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Варвара Кузьмина
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