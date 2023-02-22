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12:07, 22 февраля 2023Мир

Ван И намекнул на новые договоренности Китая и России

Ван И заявил Лаврову, что ожидает выхода на новые договоренности между Китаем и Россией

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что ожидает выхода на новые договоренности между Китаем и Россией по результатам переговоров в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Я готов вместе с Вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю уже выход на новые договоренности», — намекнул дипломат.

Ранее Ван И заверил Сергея Лаврова, что на любом посту будет прилагать усилия по углублению отношений с Россией. Он прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, и уже встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

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Виктория Кондратьева
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