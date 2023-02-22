Ван И пообещал углублять отношения с Россией на любой должности

Глава дипломатии КНР Ван И: продолжу углублять отношения с Россией на любом посту

Член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что на любом посту будет прилагать усилия по углублению отношений с Россией. Его слова публикует РИА Новости.

«Как ни меняется международная ситуация, Китай остается приверженным сохранению позитивных тенденций развития отношений [с Россией]», — подчеркнул глава китайской дипломатии.

Он добавил, что ожидает «выхода на новые договоренности» с Россией после встречи с Лавровым. Впрочем, дипломат настоял на том, что Пекин будет углублять отношения не только с Москвой, но и всеми странами мира.

Ван И прибыл в Москву во вторник 21 февраля и уже встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Он уже посетил Францию, Италию, Германию, Венгрию, а также принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.