Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 22 февраля 2023Мир

Ван И пообещал углублять отношения с Россией на любой должности

Глава дипломатии КНР Ван И: продолжу углублять отношения с Россией на любом посту

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что на любом посту будет прилагать усилия по углублению отношений с Россией. Его слова публикует РИА Новости.

«Как ни меняется международная ситуация, Китай остается приверженным сохранению позитивных тенденций развития отношений [с Россией]», — подчеркнул глава китайской дипломатии.

Он добавил, что ожидает «выхода на новые договоренности» с Россией после встречи с Лавровым. Впрочем, дипломат настоял на том, что Пекин будет углублять отношения не только с Москвой, но и всеми странами мира.

Ван И прибыл в Москву во вторник 21 февраля и уже встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Он уже посетил Францию, Италию, Германию, Венгрию, а также принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ
ФСБ задержала в трех регионах России пятерых финансистов террористов Сирии
Десятки россиян застряли в популярной стране Азии после приостановки авиарейсов
Махачев обратился к UFC
Военнопленный рассказал о воюющих на стороне ВСУ британцах
Пользователям сообщили о новой возможности WhatsApp
Ван И намекнул на новые договоренности Китая и России
МИД Китая настоял на объективном расследовании взрывов на «Северных потоках»
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками бизнес-класса
С карты российского региона исчез поселок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.