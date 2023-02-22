У отвечавшего за безопасность сгоревшей гостиницы нашли многомиллионный долг

Завод «Москабель», отвечавший за безопасность сгоревшей МКМ, не уплатил налоги на 78 млн

У завода «Москабель», который отвечал за безопасность сгоревшей гостиницы МКМ в центре Москвы, нашли многомиллионный долг. Предприятие не уплатило налоги за 2019 год на сумму 78 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «112».

Уголовное дело завели на генерального директора завода Павла Матросова в день смертельного пожара. Отмечается, что, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных компаний, которые реально не осуществляли финансовую деятельность, руководство «Москабеля» указало ложные сведения в налоговых декларациях.

Пожар на Международной улице в центре Москвы начался вечером во вторник, 21 февраля. Загорелось 16-этажное здание бывшего общежития, первые этажи которого были переделаны под гостиницу МКМ. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Среди погибших оказались двое детей, из горящего здания спасли около 50 человек и эвакуировали 200 россиян.

Причиной произошедшего назвали поджог. Уточнялось, что один из жильцов поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития. По словам соседей, мужчина мог устроить это из-за алкогольного психоза.