Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:40, 22 февраля 2023Среда обитания

У отвечавшего за безопасность сгоревшей гостиницы нашли многомиллионный долг

Завод «Москабель», отвечавший за безопасность сгоревшей МКМ, не уплатил налоги на 78 млн

Фото: АГН «Москва»

У завода «Москабель», который отвечал за безопасность сгоревшей гостиницы МКМ в центре Москвы, нашли многомиллионный долг. Предприятие не уплатило налоги за 2019 год на сумму 78 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «112».

Уголовное дело завели на генерального директора завода Павла Матросова в день смертельного пожара. Отмечается, что, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных компаний, которые реально не осуществляли финансовую деятельность, руководство «Москабеля» указало ложные сведения в налоговых декларациях.

Пожар на Международной улице в центре Москвы начался вечером во вторник, 21 февраля. Загорелось 16-этажное здание бывшего общежития, первые этажи которого были переделаны под гостиницу МКМ. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Среди погибших оказались двое детей, из горящего здания спасли около 50 человек и эвакуировали 200 россиян.

Причиной произошедшего назвали поджог. Уточнялось, что один из жильцов поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития. По словам соседей, мужчина мог устроить это из-за алкогольного психоза.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму
«Одноклассники» подвели итоги работы игровой платформы
Россиянка нашла трехлетнего сына мертвым в наполненной ванне
Врач опроверг распространенный миф о сахарном диабете
Фанаты сравнили брови Риты Оры на обложке глянца с гусеницами
Госдума приняла в I чтении проект об обороте оружия на новых территориях России
У отвечавшего за безопасность сгоревшей гостиницы нашли многомиллионный долг
Американский генерал призвал украинцев брать Крым
Heineken объяснил продолжение работы в России
Школьник из Дагестана поспорил с братом и умер после удара током
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.