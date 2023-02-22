Темпы роста онлайн-продаж продуктов в России замедлятся

«Ъ»: темпы роста рынка онлайн-продаж продуктов в России замедлятся до 4 процентов

В первом квартале 2023 года темпы роста рынка онлайн-продаж продуктов в России замедлятся до 4 процентов. Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы аналитиков Infoline, несмотря на рост, продажи останутся меньше уровня четвертого квартала 2022-го в 182 миллиарда рублей.

В годовом выражении по итогу прошлого года темпы роста рынка сократились со 130 до 30 процентов. Нынешний рост идет в основном за счет скидок и бонусов. По итогам последнего квартала прошлого года рынок сильно рос за счет увеличения инвестиций в маркетинг и доли промо у крупнейших игроков.

Как рассказал глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, на динамику квартал к кварталу повлияют замедление продовольственной инфляции относительно высокой базы марта 2022 года. Также к числу факторов относится неопределенная ситуация с доходами, сокращение числа клиентов сервисов доставки, а также рост числа потребителей, экономящих на продовольственных товарах.

Ранее стало известно, что в январе 2023-го россияне снизили свои траты на продукты и услуги на 12 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По сравнению с декабрем прошлого года расходы упали на 16 процентов, количество покупок тоже значительно уменьшилось — на 13 процентов. Больше всего сократились расходы на электронику (на 20 процентов), а также на детские товары, кухонную утварь, продукцию для спорта и творчества, мебель, спецодежду, канцтовары и табачные изделия.