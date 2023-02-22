Байден отреагировал на приостановку участия России в ДСНВ

Президент США Байден назвал большой ошибкой решение о приостановке участия РФ в ДСНВ

Решение России о приостановке участия в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — большая ошибка. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, реагируя на жест Москвы. Слова главы Белого дома со ссылкой на пресс-пул приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации единогласно одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ. Уточнялось, что за принятие закона проголосовали 157 сенаторов.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию в среду, 21 февраля. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие в нем.