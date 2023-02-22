Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ

Совет Федерации единогласно одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ

Совет Федерации единогласно одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совфеда.

За принятие закона проголосовали 157 сенаторов.

В верхней палате парламента отметили, что решение о возобновлении Россией действия ДСНВ в дальнейшем будет принимать сам президент.

Что такое ДСНВ Договор СНВ-III — последнее соглашение между Россией и США в области сокращения стратегических наступательных вооружений. Оно было заключено в 2010 году в Праге. Договор, который подписали тогдашние президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама, предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. В феврале 2021 года действие СНВ-III продлили по взаимной договоренности сторон еще на пять лет.

Ранее этот закон был принят Госдумой. Депутаты также приняли его единогласно.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию в среду, 21 февраля. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.