Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Госдума единогласно приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Госдума приняла закон о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале нижней палаты парламента.

Депутаты проголосовали за законопроект единогласно.

В пояснительной записке говорится, что США целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности, поэтому Россия считает необходимым приостановить участие в договоре.

Что такое ДСНВ Договор СНВ-III — последнее соглашение между Россией и США в области сокращения стратегических наступательных вооружений. Оно было заключено в 2010 году в Праге. Договор, который подписали тогдашние президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама, предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. В феврале 2021 года действие СНВ-III продлили по взаимной договоренности сторон еще на пять лет.

Вопрос о рассмотрении этого законопроекта уже внесен в повестку заседания Совета Федерации. После одобрения верхней палатой парламента, закон будет рассмотрен президентом.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию в среду, 21 февраля. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Глава государства объяснил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будет учитываться совокупный ядерный арсенал НАТО.