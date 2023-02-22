Стало известно о планах Совфеда по приостановке ДСНВ

Вопрос о приостановке ДСНВ включили в повестку заседания Совета Федерации

Вопрос о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) включили в повестку заседания Совета Федерации. Это стало известно из опубликованного на сайте верхней палаты парламента документа.

Согласно выложенному на странице Совета Федерации плану заседания, рассмотрение приостановки ДСНВ идет третьим пунктом повестки, сразу после зачитывания общей повестки 540-го заседания и выступления сенаторов по политическим и социальным вопросам.

Документ о приостановке ДСНВ внесен в Совет Федерации президентом, а в повестку заседания 22 февраля — комитетом по международным делам и комитетом по обороне и безопасности. В качестве докладчика выступит заместитель председателя Совфеда Константин Косачев.

Что такое ДСНВ Договор СНВ-III — последнее соглашение между Россией и США в области сокращения стратегических наступательных вооружений. Оно было заключено в 2010 году в Праге. Договор, который подписали тогдашние президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама, предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. В феврале 2021 года действие СНВ-III продлили по взаимной договоренности сторон еще на пять лет.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию накануне. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Глава государства объяснил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

Комментируя решение президента, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США приостановкой договора получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой.