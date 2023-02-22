Появились подробности о погибшем при нападении питбулей ребенке

Погибший при нападении питбулей девятилетний ребенок рос в полной семье и хорошо учился

Девятилетний школьник, который погиб при нападении трех питбулей, рос в полной семье и хорошо учился. Об этом сообщили соседи и друзья ребенка, пишет KP.RU.

«Такого второго мальчишки в жизни не встретишь. Веселый, добрый, отзывчивый. Однажды принес потерянную варежку моему ребенку. Не матерился, хорошо учился», — рассказала соседка мальчика.

Одноклассники мальчика рассказали, что со своим приятелем, чьи собаки его загрызли, он дружил давно — школьников отпускали гулять вместе и разрешали ходить в гости друг к другу.

По словам местных жителей, до гибели школьника собаки разорвали кота. При этом первый замглавы администрации Парфино Владислав Дементьев сообщил, что в администрацию никто никогда не жаловался на растерзавших ребенка собак.

О случившемся в российском регионе стало известно во вторник, 21 февраля. Тогда школьник пришел в гости к другу, проживающему в частном доме в поселке Парфино, где хозяева держали на территории трех питбулей — они по неизвестной причине набросились на ребенка.

7 февраля глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал запретить заводить бойцовских собак без специального разрешения по аналогии с оружием. Эту идею поддержал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, который заявил о необходимости ужесточения условий, при которых человек может завести бойцовскую собаку.