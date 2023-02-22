Красноярцы рассказали о последствиях мощного пожара на складе холодильников

Очевидцы рассказали, что пожар на складе Красноярска затянул небо черным дымом

Черный дым от пожара на складе в Красноярске затянул небо. Об этом «Ленте.ру» рассказали очевидцы, проживающие рядом с местом возгорания.

Сейчас на месте происшествия находятся более 20 пожарных машин, сообщила местная жительница Елена. «Я живу на Лесников, 27, это примерно 800 метров от здания, в котором пожар. Уже запаха горелой резины во дворе нет. Как домой приехала, около 12, был сильный запах», — поделилась она.

Мы живем на Свердловской, 6Б, сейчас мы уже не рядом, но окна квартиры выходят на пожар. Когда уезжали, немного на улице доходил запах, в носу жечь слегка начало, и горло запершило Фая местная жительница

«Запах гари чувствуется, но не очень сильно — ветром все в другую сторону сносит. У меня дома окна закрыты — запаха нет. Если открыть, чувствуется», — рассказал житель Лесников, 27 Герман.

Склад холодильников загорелся 22 февраля в Красноярске в районе Тихие Зори. Пожару присвоили второй ранг сложности. По данным МЧС, его площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

7 февраля произошел мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Предварительной причиной случившегося стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин.

