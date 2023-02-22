Крупный пожар на складе в российском городе попал на видео

В Красноярске загорелся склад холодильников, пожару присвоили второй ранг сложности

В Красноярске в районе «Тихие зори» загорелся склад холодильников, крупному пожару присвоили второй ранг сложности. Происшествие попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал NGS24.RU.

На появившихся кадрах видно, как клубы черного густого дыма поднимаются над складскими зданиями в российском городе.

По сведениям Telegram-канала Kras Mash, к месту происшествия уже направились огнеборцы. К тушению привлекли 37 человек и 12 единиц техники спецтехники. Информации о пострадавших на данный момент нет.

7 февраля произошел мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Предварительной причиной случившегося стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин.

В результате инцидента никто не пострадал.