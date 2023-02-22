В Конгрессе потребовали от Пентагона отчитаться о расходах по Украине

Комитет по надзору потребовал от Пентагона и Госдепа отчитаться о расходах по Украине

Комитет по надзору палаты представителей США запросил Пентагон, Госдепартамент и агентство по международному развитию представить отчеты о расходовании 113 миллиардов долларов, которые были выделены на оказание помощи Киеву. Об этом заявил глава комитета Джеймс Комер, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Критически важно, чтобы правительственные структуры, контролирующие эти средства, обеспечивали, чтобы они расходовались по предназначению для снижения рисков растрат, мошенничества и злоупотреблений», — говорится в заявлении.

Комер добавил, что ведомства должны предоставить отчет до 8 марта. Конгрессменов интересует период с 24 февраля 2022 года по настоящее время, отмечается в документе.

Ранее президент США Джо Байден, выступая в Киеве, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые системы и другое вооружение.