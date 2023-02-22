В России подешевела аренда жилья

«Суточно.ру»: посуточная аренда жилья в России подешевела на 31 процент

В феврале 2023 года посуточная аренда жилья в популярных туристических городах России и странах ближнего зарубежья подешевела на 31 процент по сравнению с январем. О том, что съемная недвижимость стала доступнее, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Суточно.ру».

По итогам второго месяца года средняя арендная ставка составила 3,5 тысячи рублей за ночь. Наиболее заметно цены на съемное жилье снизились в Минске — на 31 процент, до 4,1 тысячи рублей, Казани — на 28 процентов, до 2,8 тысячи, Нижнем Новгороде — на 26 процентов, до 3,1 тысячи, Калининграде — на 15 процентов, до 2,2 тысячи, и Санкт-Петербурге — на 15 процентов, до 2,7 тысячи.

В Москве аренда подешевела на шесть процентов, упав до 3,8 тысячи рублей в сутки. В список городов, где стоимость съемного жилья снизилась, также оказались Новосибирск и Шерегеш (шесть процентов, до 2,2 и 6,5 тысячи рублей соответственно), Екатеринбург (четыре процента, 2,4 тысячи) и Сочи (три процента, 3,3 тысячи).

Эксперты предупреждают, что туристические поездки лучше осуществить сейчас. В марте ожидается рост цен на аренду посуточного жилья.

Ранее россиянам назвали города, где сильнее всего подорожала аренда. По данным «Авито Недвижимости», наиболее заметно цены на съемное жилье выросли в Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде и Челябинске.