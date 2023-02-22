Способность Трампа наладить диалог между Путиным и Зеленским оценили

Политолог Фельдман: намерение Трампа наладить диалог Москвы и Киева — предвыборный ход

Намерение экс-президента США Дональда Трампа наладить диалог Москвы и Киева — это предвыборный пиар-ход, заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. В разговоре с «Лентой.ру» политолог оценил шансы Трампа нормализовать отношения президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее бывший лидер США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде дал обещание, что в случае победы на выборах главы государства он в ту же ночь позвонит президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы договориться о встрече и обсудить возможности разрешения украинского кризиса.

Заявление Трампа о намерении наладить диалог между Москвой и Киевом следует рассматривать как предвыборный пиар-ход, цель которого противопоставить себя [нынешнему президенту США Джо] Байдену, ставшему на путь эскалации украинского конфликта Павел Фельдман политолог

«Бывший хозяин Белого дома в свойственной ему манере играет на контрасте с действующим президентом США. Он намекает на то, что способен решать глобальные проблемы безопасности гораздо эффективнее Байдена», — заявил Фельдман.

За четыре года пребывания у власти Трамп доказал свою способность проворачивать самые невероятные международные сделки. Именно ему в свое время удалось подвигнуть Израиль и ОАЭ на подписание исторического договора о нормализации отношений, напомнил политолог.

«Тем не менее в случае с украинским кризисом даже "магия Трампа" вряд ли способна качественным образом изменить ситуацию. Лучшее, что он может сделать в случае победы на президентских выборах в 2024 году, — это уменьшить объем финансовой и военной помощи Киеву. Сопротивление со стороны американских элит, лоббистских групп и так называемого глубинного государства сведет на нет все его мирные инициативы», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп заявил, что Россия не начала бы проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине в том случае, если бы он оставался у власти в США. Он добавил, что мировое лидерство США пошатнулось из-за решения Байдена вывести американские войска из Афганистана.