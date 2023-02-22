Зеленский упрекнул пережившего войну Берлускони

Зеленский напомнил Берлускони о бомбежках Милана в ответ на критику его действий в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что тот никогда не сталкивался с ужасами войны, и его дом не подвергался бомбардировкам. Данное высказывание прозвучало несмотря на то, что Берлускони застал войну еще будучи ребенком. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони, передает ANSA.

Неделей ранее Берлускони резко высказался о действиях Зеленского, которому, по его словам, достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса, чтобы предотвратить конфликт. Итальянский политик подчеркнул, что негативно оценивает поведение президента Украины и отверг вероятность разговора с ним когда-либо.

Давая оценку этому высказыванию, Зеленский заявил, что политики имеют право на мнение, получая на это мандат от своего общества, однако Киев, по его словам, видит поддержку итальянцев. А критику Берлускони в свой адрес глава государства объяснил отсутствием у того жизни в военное время. «Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России», — заявил Зеленский.

При этом известно, что Берлускони, будучи ребенком, застал последствия вступления фашистской Италии во Вторую мировую войну. Тогда авиация союзников гитлеровской коалиции подвергли его родной Милан мощным бомбардировкам, пик которых пришелся на август 1943 года, когда будущему политику было семь лет. Всего за время войны жертвами бомбардировок стали около двух тысяч жителей Милана, были разрушены 14 тысяч зданий. Семья Берлускони, как и сотни тысяч других, переселилась из города в деревню.

Из-за высказываний Берлускони в адрес Зеленского консервативные политики из девяти стран Евросоюза объявили о своем решении бойкотировать предстоящее собрание консерваторов в Италии, если в нем прием участие экс-премьер.