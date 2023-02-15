В Евросоюзе задумали бойкотировать Берлускони из-за его слов о вине Зеленского

Politico: консерваторы Евросоюза бойкотируют Берлускони из-за слов об Украине

Консервативные политики из девяти стран Евросоюза (ЕС) объявили о своем решении бойкотировать предстоящее собрание консерваторов в Италии, если в нем прием участие экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Об этом пишет американская газета Politico.

Сообщается, что причиной бойкота политика и возглавляемой им партии Forza Italia стала его критика президента Украины Владимира Зеленского. По словам Берлускони, украинский лидер якобы мог избежать военного конфликта с Россией, «если бы Зеленский прекратил нападать на две автономные республики Донбасса».

«Многие делегации не поедут в Неаполь, если там будет Берлускони», — сказала консервативный депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) из Литвы Раса Юкнявичене.

Politico подчеркивает, что заявление бывшего итальянского премьера резко контрастирует с позицией большинства европейских консерваторов, включая членов ЕНП, которая объединяет в Европарламенте многие национальные консервативные партии, включая Forza Italia.

«У нас есть проблема с Берлускони, но не проблема с Forza Italia. На завтрашнем пленарном заседании я полностью проясню нашу позицию по Украине», — заявил глава ЕНП Манфред Вебер.

Ранее Берлускони призвал Вашингтон предложить Киеву многомиллиардный план восстановления страны в обмен на окончание боевых действий. Он осудил политику украинского президента Владимира Зеленского, а также подчеркнул, что в случае согласия украинского лидера Вашингтон должен будет немедленно прекратить поставки вооружений Киеву.