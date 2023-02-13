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18:29, 13 февраля 2023Мир

Берлускони обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине

WP: Берлускони заявил о вине Зеленского в начале конфликта на Украине, Мелони не согласна

Фото: Flavio Lo Scalzo / Unsplash

Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони не согласно с мнением экс-главы правительства Сильвио Берлускони, заявившего, будто сам украинский президент Владимир Зеленский виновен в начале конфликта в республике. Об этом пишет The Washington Post.

По мнению Берлускони, «войны в Украине никогда бы не было, если бы Зеленский прекратил нападать на две автономные республики Донбасса». Он также раскритиковал Мелони за встречу с Зеленским, заявив, что не сделал бы того же, если бы был премьером. Комментируя экс-премьера, Мелони заявила, что «поддерживает Украину твердо и непоколебимо», пишет WP со ссылкой на источники.

Ранее политик призвал Вашингтон предложить Киеву от шести до восьми триллионов долларов на восстановление страны в обмен на немедленное прекращение боевых действий. Мелони ранее предупреждала Берлускони о последствиях из-за его тесных связей с российским президентом Владимиром Путиным.

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Виктория Кондратьева
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