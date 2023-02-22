Звезда «Не родись красивой» рассказала о жизни в общежитии в школьные годы

Актриса Нелли Уварова рассказала о жизни вместе с сестрой в общежитии в школьные годы

Российская актриса Нелли Уварова, известная по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», рассказала, что первое время после переезда в Москву из Тбилиси, который пришелся на ее школьные годы, жила в студенческом общежитии в одной комнате вместе со своей сестрой. Воспоминаниями об этом периоде жизни она поделилась в интервью с изданием «Москвич Mag».

По словам звезды популярного сериала, поначалу приехав в гости к сестре, она «застряла» в общежитии текстильной академии, где та жила, на продолжительный период. «Изображая собой студентку, я проходила в общежитие без пропуска — как-то примелькалась и прижилась. Жила в комнате с сестрой», — поделилась Уварова.

Здание общежития располагалось неподалеку от метро «Шаболовская», и будущая актриса за время проживания там, а также обучения в школе, которая находилась рядом на Донской улице, смогла хорошо изучить этот район. «Шаболовка и "Октябрьская" — первое место, которое я полюбила, изучила и люблю до сих пор — очень уютный и живой район, какой-то немегаполисный, в тот момент точно», — отметила Уварова.

После жизни в общежитии звезда вместе с сестрой переехали на съемную квартиру, которая располагалась возле станции метро «Университет», на улице Марии Ульяновой. Уварова призналась, что ей настолько полюбились эти места, что когда она решила приобрести собственное жилье в Москве, то мечтала купить его именно в том районе, где когда-то жила.

«Ночами, когда освобождалась после работы, ездила на машине по тем улицам и мечтала о своем доме — смотрела по сторонам, параллельно шла стройка: я наблюдала, как растут этажи — первый, шестой, десятый, — и вдруг поняла, что хочу жить именно в этом доме. Он достроился — я много и тяжело работала и исполнила свою мечту. Выращивала свою мечту и как будто бы сама строила этот дом, периодически к нему приезжая. И вот я живу в том доме, который себе намечтала. Все тот же район "Октябрьская" — "Шаболовская" — "Университет"», — вспоминала актриса.

Уварова сообщила, что в данный момент, несмотря на жизнь в любимом районе столицы и желание часто гулять по находящимся рядом с домом просторным улицам и паркам, из-за большой занятости она не может позволить себе тратить на отдых много времени. Она призналась, что, хотя так живут многие москвичи, ее это беспокоит.

В феврале фигуристка Алена Косторная назвала Москву самым удобным для себя городом. По ее словам, каждый город можно считать уникальным, однако в Москве ее привлекает уровень сервиса.