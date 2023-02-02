Косторная назвала самый удобный город

Фигуристка Алена Косторная назвала Москву самым удобным для себя городом

Российская фигуристка Алена Косторная назвала Москву самым удобным для себя городом. Своим мнением она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время интервью спортсменку попросили сравнить российскую столицу с другими городами. По словам Косторной, каждый город можно считать уникальным, однако в Москве ее привлекает уровень сервиса.

«Все города очень разные — каждый неповторим, но, наверное, Москва для меня самая удобная: все под рукой, все есть, везде работает интернет, все на связи», — уточнила фигуристка.

Ранее российская актриса и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова рассказала, что в Москве привыкли жить на большой скорости. Однако она уточнила, что подобное впечатление может складываться от жизни в центре города, и предположила, что в других районах ситуация иная.