Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:26, 2 февраля 2023Среда обитания

Косторная назвала самый удобный город

Фигуристка Алена Косторная назвала Москву самым удобным для себя городом

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная назвала Москву самым удобным для себя городом. Своим мнением она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время интервью спортсменку попросили сравнить российскую столицу с другими городами. По словам Косторной, каждый город можно считать уникальным, однако в Москве ее привлекает уровень сервиса.

«Все города очень разные — каждый неповторим, но, наверное, Москва для меня самая удобная: все под рукой, все есть, везде работает интернет, все на связи», — уточнила фигуристка.

Ранее российская актриса и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова рассказала, что в Москве привыкли жить на большой скорости. Однако она уточнила, что подобное впечатление может складываться от жизни в центре города, и предположила, что в других районах ситуация иная.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Российские «Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования
YouTube-блогер умер при загадочных обстоятельствах
Опровергнут миф о боли и переломах носа при популярной косметической операции
Работу самого мощного в мире миномета в зоне СВО сняли на видео
Глава Севастополя раскрыл подробности смертельного пожара в строительном модуле
Россиян предупредили о приостановке выдачи новых загранпаспортов
Косторная назвала самый удобный город
Незаконно отправлявшего боевую экипировку за границу россиянина задержали
Пашинян отправился в Казахстан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.